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Минэнерго не планирует отменять "зеленый" тариф, - нардеп

Фото: Алексей Кучеренко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Министерство энергетики выступает против отмены "зеленого" тарифа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко в Facebook.

"Министр Герман Галущенко заявляет, что у министерства нет планов отменять зеленый тариф. Слухи и разговоры властей об этом изрядно беспокоили инвесторов. Хотя я всегда заявлял, что обязанности государство должно выполнять", - написал он.

Кучеренко отметил, что также министерство хочет помочь компаниям, которые уже приобрели оборудования для "зеленой" энергетики, и дать возможность достроить свои "зеленые" электростанции.

Он надеется, что Минэнерго действительно выполнит свои обязательства, поскольку это особенно актуально в условиях возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу, при условии ее профицита.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и увеличивать экспорт электроэнергии в Евросоюз.

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Минэнерго