Міненерго не планує скасовувати "зелений" тариф, - нардеп

"Міністр Герман Галущенко заявляє, що в міністерства немає планів скасовувати зелений тариф. Чутки і розмови влади про це неабияк непокоїли інвесторів. Хоча я завжди заявляв, що обов’язки держава має виконувати", - написав він.

Кучеренко зазначив, що також міністерство хоче допомогти компаніям, які вже придбали обладнання для "зеленої" енергетики, і дати можливість добудувати свої "зелені" електростанції.

Він сподівається, що Міненерго дійсно виконає свої зобов’язання, оскільки це особливо актуально в умовах можливості експорту української електроенергії в Європу, за умови її профіциту.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та збільшувати експорт електроенергії до Євросоюзу.