Минэнерго отрицает, что Евдокимов, которому сообщили о подозрении, является советником министра

В Министерстве энергетики заявили, что Владимир Евдокимов не является советником главы ведомства. Ему вчера САП совместно с НАБУ сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Евдокимов не является советником министра. Минэнерго будет способствовать объективному расследованию относительно деятельности экс - директора ГП "Оператор рынка", - говорится в сообщении.

В ведомстве указывают, что в случае необходимости будут предоставлять всю необходимую информацию Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которые расследуют деятельность бывшего директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.

"Надеемся, что это дело будет в ближайшее время передано в суд, где и будет установлена истина", - добавляют в сообщении.