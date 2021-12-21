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Минэнерго отрицает, что Евдокимов, которому сообщили о подозрении, является советником министра

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 10:09
Минэнерго отрицает, что Евдокимов, которому сообщили о подозрении, является советником министра Фото: экс-директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве энергетики заявили, что Владимир Евдокимов не является советником главы ведомства. Ему вчера САП совместно с НАБУ сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Евдокимов не является советником министра. Минэнерго будет способствовать объективному расследованию относительно деятельности экс - директора ГП "Оператор рынка", - говорится в сообщении.

В ведомстве указывают, что в случае необходимости будут предоставлять всю необходимую информацию Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которые расследуют деятельность бывшего директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.

"Надеемся, что это дело будет в ближайшее время передано в суд, где и будет установлена истина", - добавляют в сообщении.

Напомним, вчера, 20 декабря по поручению прокуроров САП детективами НАБУ было сообщено о подозрении в незаконном завладении 2,15 млн гривен бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка". Правоохранители заявляли, что он является внештатным советником министра энергетики Украины.

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