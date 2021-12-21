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Міненерго заперечує, що Євдокімов, якому повідомили про підозру, є радником міністра

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 10:09
Міненерго заперечує, що Євдокімов, якому повідомили про підозру, є радником міністра Фото: Міненерго заперечує, що Євдокімов, якому повідомили про підозру, є радником міністра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві енергетики заявили, що Володимир Євдокімов не є радником глави відомства. Йому вчора САП спільно з НАБУ повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Євдокімов не є радником міністра. Міненерго сприятиме об‘єктивному розслідуванню щодо діяльності екс-директора ДП "Оператор ринку", - йдеться в повідомленні.

У відомстві вказують, що в разі потреби надаватимуть всю необхідну інформацію Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які розслідують діяльність колишнього директора ДП "Оператор ринку" Володимира Євдокімова.

"Сподіваємось, що ця справа буде найближчим часом передана до суду, де і буде встановлено істину", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 20 грудня за дорученням прокурорів САП детективами НАБУ було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні 2,15 млн гривень колишньому директору державного підприємства "Оператор ринку". Правоохоронці заявляли, що він є позаштатним радником міністра енергетики України.

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