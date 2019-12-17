У Міненерго пояснили різницю в ціні на газ кінцевим споживачам

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Ціна за тисячу кубометрів газу для населення може становити 8 тисяч гривень

Кінцева вартість газу для споживачів залежатиме від тарифів на транспортування, а також буде різна для кожного регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Як повідомили Міненерго, вартість газу на квартал для кінцевого споживача може становити близько 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

"По кінцевій вартості газу для домогосподарства, то вона буде залежати від тарифів на транспортування, які встановлює НКРЕКП і щодо яких планує переглянути принцип розрахунку з 1 січня 2020 року. У відповідності з діючими станом на листопад тарифів вартість газу в квартал для кінцевого споживача в середньому може становити близько 8 тис. грн за тисячу кубометрів. Остаточна вартість на газ буде коригуватися в залежності від ціни на розподіл і транспортування газу, яка різна в кожному регіоні. Звертаємо ще раз увагу", - повідомили в Міненерго.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що фіксована ціна на газ для населення до кінця опалювального періоду становитиме 6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування. На сьогодні в Україні ціна на газ для населення становить 5878 гривень за тисячу кубометрів, а для промисловості - 7755 гривень.

Також повідомлялося, що в Міненерго допускають, що Україна може повернутися до прямих поставок газу з Росії. Українська сторона вже веде переговори з російською компанією "Газпром", яка пропонує так звані пакетні домовленості.