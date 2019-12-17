ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Міненерго пояснили різницю в ціні на газ кінцевим споживачам

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 19:49
У Міненерго пояснили різницю в ціні на газ кінцевим споживачам
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Ціна за тисячу кубометрів газу для населення може становити 8 тисяч гривень

Кінцева вартість газу для споживачів залежатиме від тарифів на транспортування, а також буде різна для кожного регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Як повідомили Міненерго, вартість газу на квартал для кінцевого споживача може становити близько 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

"По кінцевій вартості газу для домогосподарства, то вона буде залежати від тарифів на транспортування, які встановлює НКРЕКП і щодо яких планує переглянути принцип розрахунку з 1 січня 2020 року. У відповідності з діючими станом на листопад тарифів вартість газу в квартал для кінцевого споживача в середньому може становити близько 8 тис. грн за тисячу кубометрів. Остаточна вартість на газ буде коригуватися в залежності від ціни на розподіл і транспортування газу, яка різна в кожному регіоні. Звертаємо ще раз увагу", - повідомили в Міненерго.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що фіксована ціна на газ для населення до кінця опалювального періоду становитиме 6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування. На сьогодні в Україні ціна на газ для населення становить 5878 гривень за тисячу кубометрів, а для промисловості - 7755 гривень.

Також повідомлялося, що в Міненерго допускають, що Україна може повернутися до прямих поставок газу з Росії. Українська сторона вже веде переговори з російською компанією "Газпром", яка пропонує так звані пакетні домовленості.

"Нафтогаз" встановив ціни на газ з січня 2020 року "Нафтогаз" заморозив ціну на газ для населення до 1 травня
Новини України Міністерство енергетики та вуглепрому УкраїниЦіна на газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся