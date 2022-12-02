У Міненерго назвали відповідальних за справедливість графіків відключень світла

Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

"І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів", - зазначив він.

За його словами, при відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. "Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність", - підкреслив міністр.