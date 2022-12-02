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В Минэнерго назвали ответственных за справедливость графиков отключений света

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители ОСР (операторы системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии, заявил министр энергетики Герман Галущенко на совещании с представителями ОСР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Галущенко подчеркнул, что на прошлой неделе количество жалоб от потребителей по несоблюдению графиков и несправедливости в очередности отключений выросло вдвое.

"И анализ, который Минэнерго провело совместно с НКРЭКУ и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше жалоб - Киев, Киевская область, Полтава и Львов", - отметил он.

По его словам, при отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. "Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность", - подчеркнул министр.

Напомним, спикер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что украинцы должны подготовиться к длительным отключениям света или блекаута . Для этого необходимо утеплить дома и подготовить запас пищи и воды.

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