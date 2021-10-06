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Минэнерго назначило набсовет "Магистральных газопроводов Украины"

Автор: Юрий Дощатов

Министерство энергетики Украины назначило членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины". Соответствующий приказ был принят 1 октября, а члены вступили в полномочия с 5 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в министерстве.

Персональный состав наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" утвержден в таком составе.

  • Уберт Беттонвиль, как независимый член;
  • Ирина Марушко, как независимый член;
  • Ян Чадам, как независимый член;
  • Татьяна Федорова, как представитель государства;
  • Виктор Пинзеник, как представитель государства.

Напомним, в июле 2021 года Кабмин согласовал кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Уберт Беттонвіль, Ирины Марушко, Яна Чадама как независимых членов и Татьяны Федоровой как представителя государства.

Как сообщало РБК-Украина, в июле Кабинет министров принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочий по управление корпоративными правами, принадлежащих государству в уставных капиталах АО "Магистральные газопроводы Украины" и ПАО "Укрэнерго".

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Минэнерго