Кабмин утвердил новый набсовет "Магистральных газопроводов Украины"
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носа/РБК-Украина)
Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины". В частности, независимых членов и представителя государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Своим распоряжением Кабмин согласовал кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины". В его состав войду:
- Уберто Беттонвиль
- Ирина Марушко
- Ян Чадам
- Татьяна Федорова (представитель государства)
Напомним, первый состав наблюдательного совета "Магистральных газопроводов" был утвержден в 2018 году.