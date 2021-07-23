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Кабмин утвердил новый набсовет "Магистральных газопроводов Украины"

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Киев, Пятница 23 июля 2021 15:42
Кабмин утвердил новый набсовет "Магистральных газопроводов Украины" Фото: заседание Кабмина (Виталий Носа/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины". В частности, независимых членов и представителя государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Своим распоряжением Кабмин согласовал кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины". В его состав войду:

  • Уберто Беттонвиль
  • Ирина Марушко
  • Ян Чадам
  • Татьяна Федорова (представитель государства)

Напомним, первый состав наблюдательного совета "Магистральных газопроводов" был утвержден в 2018 году.

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Кабинет Министров Украины набсовет
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