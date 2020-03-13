В Минэнерго нарабатывают закон о реформировании налога на выбросы углерода

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины нарабатывает законопроект о реформировании налога на выбросы углерода. Об этом заявил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркивают, что в 2020 году важным элементом остается реформирование налога на СО2.

"Выбросы углерода, которые способствуют изменению климата - одна из крупнейших глобальных угроз в мире. По данным исследования NASA, подтвержденным Гидрометцентром, если взять данные за период 1950-1980 годов и сравнить с 2019 годом, то в Украине уже выросла средняя годовая температура на плюс 3 градуса, и это еще не конец", - отмечают в ведомстве.

По словам Рябчина, сейчас налог СО2 собирается с предприятий, которые выбрасывают более 500 тонн СО2, а таких предприятий насчитывается около трех-четырех тысяч.

"Мы хотим модифицировать этот налог, чтобы облагать ископаемое топливо, которое импортируется и добывается в Украине. А средства от налога направлять на энергоэффективность домохозяйств и предприятий, на зеленую трансформацию. И такой законопроект уже разрабатывается в Минэкоэнерго", - сказал замминистра.

Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды также завершает работу по доработке законопроекта об энергоэффективности.

Как писало РБК-Украина, в конце января Алексей Гончарук, занимавший должность главы Кабинета министров Украины, заявлял, что Украина разрабатывает пакет законопроектов по вопросам национальной модели торговли выбросами.