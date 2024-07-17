Міненерго не надало розрахунків по уніфікації тарифу на розподіл електроенергії, розгляд перенесли

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку попросив Міністерство енергетики та Нацкомісію з енергетики надати розрахунки, які б оцінювали вплив на ринок та очікуваний економічний ефект від об’єднання тарифів на розподіл 1-го та 2-го класів промислових споживачів електроенергії.

Під час зустрічі відомства не надали жодних цифр, хоча й запевнили, що вони у них є. Також під час дискусії представники держорганів не змогли обґрунтувати народним депутатам необхідність об’єднання тарифів, як і те, звідки ця пропозиція взагалі виникла в порядку денному Ставки верховного головнокомандувача. Тому парламентарії запросили детальні розрахунки та загальний ефект на економіку і промисловість.

"Для того, щоб ухвалювати ті чи інші рішення, нам необхідно бачити розрахунки – які переваги отримає один сектор, а що втратить інший. Тому буде правильно, якщо ви підготуєте цифри, і ми зрозуміємо, хто що отримує, хто втрачає, і хто є основним бенефіціаром цієї історії. Тоді в нас буде нормальна збалансована дискусія. А зараз ці наміри для нас реально незрозумілі", – сказав під час дискусії Ігор Марчук, голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій комітету Верховної Ради з економічного розвитку.

Своєю чергою представник Міненерго підтвердив наявність попередніх розрахунків і загальну готовність надати їх. Водночас, він визнав, що ці розрахунки є суто теоретичними.

Нагадаємо, НКРЕКП 17 липня планувала розгляд проєкту постанови "Про затвердження змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії" (зміни до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1175)». Але через критику бізнесу розгляд цього рішення перенесли на тиждень.

За оцінками GMK Center, уніфікація тарифів призведе до дублювання витрат промислових підприємств. Загальне збільшення витрат підприємств ГМК становитиме приблизно 10 млрд грн на рік, у масштабах усієї економіки – приблизно 26 млрд грн. Крім того, така уніфікація тарифів призведе до дискримінації великих вітчизняних споживачів, і суперечить європейським директивам.