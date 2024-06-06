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Міненерго: мета Росії - повний блекаут в Україні, готуємось до складної ситуації взимку

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація в енергосистемі України гірша, ніж у 2022-2023 роках. Взимку ситуація зі світлом може бути складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка під час засідання ради керуючих МАГАТЕ у Відні.

"Найбільших руйнувань завдано об’єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об’єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022-2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", - заявив Галущенко.

За словами міністра, мета Росії - повний блекаут в Україні. Атомна генерація залишається базовою для України. Але російські атаки на підстанції несуть загрози для АЕС, а також для ядерної та радіаційної безпеки.

"Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання - захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", - зазначив він.

Окрему увагу на засіданні МАГАТЕ приділили безпеці на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та ризикам чергового знеструмлення станції.

 

Що відомо про ситуації зі світлом в Україні

Російські війська відновили масштабні обстріли української енергетики. Внаслідок ворожих атак було зруйновано декілька українських ТЕС, зокрема Зміївську та Трипільську.

Під час останньої атаки 1 червня окупанти обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС, у тому числі Дніпровську ГЕС у Запоріжжі (найбільшу гідроелектростанцію в Україні).

Ворожі удари спричинили масштабні пошкодження об'єктів енергетики. Тому в Україні вводяться відключення світла.

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МіненергоГерман ГалущенкоЕлектроенергіяВідключеня світла