Міненерго: мета Росії - повний блекаут в Україні, готуємось до складної ситуації взимку

"Найбільших руйнувань завдано об’єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об’єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022-2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", - заявив Галущенко.

За словами міністра, мета Росії - повний блекаут в Україні. Атомна генерація залишається базовою для України. Але російські атаки на підстанції несуть загрози для АЕС, а також для ядерної та радіаційної безпеки.

"Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання - захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", - зазначив він.

Окрему увагу на засіданні МАГАТЕ приділили безпеці на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та ризикам чергового знеструмлення станції.