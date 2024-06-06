Міненерго: мета Росії - повний блекаут в Україні, готуємось до складної ситуації взимку

Ситуація в енергосистемі України гірша, ніж у 2022-2023 роках. Взимку ситуація зі світлом може бути складною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка під час засідання ради керуючих МАГАТЕ у Відні.
"Найбільших руйнувань завдано об’єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об’єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022-2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", - заявив Галущенко.
За словами міністра, мета Росії - повний блекаут в Україні. Атомна генерація залишається базовою для України. Але російські атаки на підстанції несуть загрози для АЕС, а також для ядерної та радіаційної безпеки.
"Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання - захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", - зазначив він.
Окрему увагу на засіданні МАГАТЕ приділили безпеці на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та ризикам чергового знеструмлення станції.
Російські війська відновили масштабні обстріли української енергетики. Внаслідок ворожих атак було зруйновано декілька українських ТЕС, зокрема Зміївську та Трипільську.
Під час останньої атаки 1 червня окупанти обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС, у тому числі Дніпровську ГЕС у Запоріжжі (найбільшу гідроелектростанцію в Україні).
Ворожі удари спричинили масштабні пошкодження об'єктів енергетики. Тому в Україні вводяться відключення світла.
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