Минэнерго гарантирует стабильную работу энергосистемы зимой, несмотря на проблемы с углем на государственных ТЭС

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС и ТЭЦ, объем которых в 3,3 раза ниже планового показателя, будет сбалансирована за счет поставок угля из-за границы согласно контрактам, которые уже заключены энергетическими компаниями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.
"На сегодняшний день на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 846 тыс.тонн угля. Есть отставание от графика, но мы видим сбалансированность за счет договоров по импорту угля. Импорт уже происходит, договоры заключены в этом плане мы видим, что система будет сбалансирована", - сказал он во время заседания Кабинета министров в среду, 6 октября.
По данным министерства энергетики, государственные ТЭС состоянию на начало октября испытывают дефицит угля и работают в режиме минимального состава оборудования.
По данным министерства, запасов угля на трех государственных ТЭС осталось на 11 дней.
Ранее государственная компания "Центрэнерго" сообщила, что в течение ноября-декабря 2021 года должно поступить 350 тыс. тонн угля из Польши, 100 тыс. тонн - из Казахстана и 37,5 тыс. тонн - из США.
ДТЭК планирует в декабре 2021 года и январе 2022 года получить уголь из США от компании HC Trading (Heidelberg Cement Group), также компания импортирует топливо из Польши и Казахстана.
По данным издания ExPro, по состоянию на 6 октября эталонная цена угля в порту Роттердам выросла до 246,5 долл/тонну и достигла рекорда за последние 10 лет.
В частности, с начала мая 2021 года цена выросла почти в четыре раза. По данным Минэнерго, по состоянию на 5 октября фактические запасы угля составляли 841,2 тыс. тонн, а плановые - 2,7 млн тонн (отставание в 3,3 раза).