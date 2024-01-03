Міненерго доручило провести перевірки бронювань від мобілізації у працівників енергокомпаній

Міністерство енергетики України доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань від мобілізації військовозобов’язаним працівникам. Таке рішення було прийнято після виявлення махінацій у "Черкасиобленерго" із тимчасовою відстрочкою співробітника від призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міненерго.

Повідомляється, що причиною такого рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.

Як виявило керівництво АТ "Українські розподільні мережі" (компанії, що управляє державними пакетами акцій низки операторів системи розподілу електроенергії, зокрема ПАТ "Черкасиобленерго"), аби уникнути служби у ЗСУ, зазначену особу у квітні минулого року було прийнято до "Черкасиобленерго" на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

Після цього, діючи спільно з посадовими особами "Черкасиобленерго", цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи. У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств.

Після виявлення цього факту компанією "Українські розподільні мережі" було спрямовано відповідне звернення до прокуратури.

"Впевнені, що прикрий випадок отримає відповідну оцінку правоохоронних органів. Міненерго наголошує, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни, чимало з яких зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу", - зазначили у Міненерго.

Однак там зазначили, що для запобігання маніпуляціям, зловживанням та з метою об’єктивної перевірки фактів видачі бронювань Міністерством спрямовано відповідне доручення усім енергетичним компаніям країни.

Порядок бронювання від мобілізації

Воєнний стан та загальна мобілізація були оголошені в Україні 24 лютого 2022 року. Минулого року уряд неодноразово змінював порядок бронювання.

Кабінет міністрів України 27 січня 2023 року затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, встановивши чіткі критерії. Тепер цифра складає 50% від усіх військовозобов’язаних осіб, що працюють на підприємстві. Раніше можна було забронювати лише 40% таких працівників.

Згідно з порядком, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:

Підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення); Підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань; Підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Протягом 2023 року уряд вносив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.