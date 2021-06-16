Минэнерго должно заблокировать введение акцизного сбора на "зеленую" энергию в Украине, - нардеп

"Во время круглого стола обратился к министру энергетики Герману Галущенко с предложением помощи в решении вопроса по "зеленой энергетике", - сказал Гончаренко.

По его словам, сейчас государство не выполняет обязательства перед инвесторами возобновляемой энергетики и имеет большие долги. Это нарушает меморандум, который был подписан ранее с нашим правительством, а также уничтожает инвестиционный имидж Украины.

"Как сопредседатель МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" хочу заявить, что нас беспокоит законопроект, который попал в Раду при каденции другого министра. Он предусматривает нарушение еще одного условия меморандума, а именно введение акциза на источники возобновляемой энергии. Это может снова причинить огромный вред нашему инвестиционному имиджу", - подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что министр Галущенко должен помочь депутатам остановить эту вредную для отрасли инициативу.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия-здоровая окружающая среда" пожаловались в секретариат Энергетического сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на "зеленую" энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.