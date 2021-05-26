Минэнерго: украинские ТЭС существенно сокращают выбросы

"Если в 2016 году доля генерации ТЭС в общем производстве электроэнергии составляла 32,2%, то по итогам 2020 года тепловыми электростанциями было произведено лишь 27,2%. Эта тенденция сохранится и в дальнейшем - в соответствии с утвержденным Минэнерго прогнозным балансом электрической энергии по итогам текущего года ожидается дальнейшее сокращение угольной генерации ТЭС до 25,6%", - пояснил замминистра.

Он отметил, что в целом украинскую энергетику можно отнести к низкоуглеродистым, ведь доля климатически нейтральной электрической энергии, произведенной на атомных электростанциях, крупных ГЭС и из ВИЭ по итогам года покрывает около 2/3 всего потребления.

При чем, в текущий летний период вследствие увеличения генерации из ВИЭ, доля низкоуглеродной электроэнергии возрастает до 80%, отметил замминистра.

По его словам, частные ТЭС продолжали даже в условиях кризиса осуществлять экологическую модернизацию энергоблоков, однако этого оказалось недостаточно. То, что Украина не превышает кривую по выбросам и не нарушает обязательства перед ЕС - это лишь вопрос времени, считает замминистра.

Немчинов подчеркнул, что в планах министерства в ближайшие десятилетия полностью отказаться от сожжения угля на ТЭС.