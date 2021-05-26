Міненерго: українські ТЕС суттєво скорочують викиди

"Якщо у 2016 році частка генерації ТЕС в загальному виробництві електроенергії складала 32,2%, то за підсумками 2020 року тепловими електростанціями було вироблено лише 27,2%. Ця тенденція збережеться й надалі - відповідно до затвердженого Міненерго прогнозного балансу електричної енергії за підсумками поточного року очікується подальше скорочення вугільної генерації ТЕС до 25,6%", - пояснив замміністра.

Він наголосив, що загалом українську енергетику можна віднести до низьковуглецевих, адже частка кліматично нейтральної електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, великих ГЕС та з ВДЕ за підсумками року покриває близько 2/3 всього споживання.

При чому, в поточний літній період внаслідок збільшення генерації з ВДЕ, частка низьковуглецевої електроенергії зростає до 80%, зазначив замміністра.

За його словами, приватні ТЕС продовжували навіть в умовах кризи здійснювати екологічну модернізацію енергоблоків, однак цього виявилося не достатньо. Те, що Україна не перевищує криву по викидам і не порушує зобов'язання перед ЄС - це лише питання часу, вважає замміністра.

Немчинов наголосив, що в планах міністерства у найближчі десятиріччя повністю відмовитися від спалення вугілля на ТЕС.