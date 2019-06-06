МЭРТ предлагает поднять минимальные цены на алкоголь

Иллюстративное фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Бутылка водки подорожает до 100 грн

Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало проект постановления Кабинета министров об изменении минимальных цен на алкоголь. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно проекту постановления, предлагается повысить минимальную розничную цену 100-процентного спирта с 447 грн до 495 грн. Таким образом, минимальная цена бутылки водки 0,5 литра вырастет с 89,4 грн до 99 грн.

Кроме того, минимальная цена бутылки виноградного вина 0,7 литра вырастет 42 грн до 46, крепленых - с 49 до 54 грн, бутылки игристого вина - с 89 до 98 грн.

Проектом также предлагается повысить минимальные цены на коньяк (бренди) три звездочки со 128,32 до 140 грн.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров о повышении минимальных цен на алкоголь от 5 сентября 2018 года №748 вступило в силу со 2 октября. Согласно решению правительства, минимальная розничная цена на 0,5-литровую бутылку водки повышается на 12,4% - до 89,4 гривен (с 397,76 гривен до 447 гривен за литр 100% спирта).