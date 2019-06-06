МЕРТ пропонує підняти мінімальні ціни на алкоголь

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Пляшка горілки подорожчає до 100 грн

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило проект постанови Кабінету міністрів про зміну мінімальних цін на алкоголь. Про це повідомляється на сайті министерства.

Згідно з проектом постанови, пропонується підвищити мінімальну роздрібну ціну 100-відсоткового спирту із 447 грн до 495 грн. Таким чином, мінімальна ціна пляшки горілки 0,5 л зросте з 89,4 грн до 99 грн.

Крім того, мінімальна ціна пляшки виноградного вина 0,7 л зросте 42 грн до 46, кріплених - з 49 до 54 грн, пляшки ігристого вина - з 89 до 98 грн.

Проектом також пропонується підвищити мінімальні ціни на коньяк (бренді) три зірочки зі 128,32 до 140 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, постанову Кабінету міністрів про підвищення мінімальних цін на алкоголь від 5 вересня 2018 року №748 набула чинності з 2 жовтня. Згідно з рішенням уряду, мінімальна роздрібна ціна на 0,5-літрову пляшку горілки підвищується на 12,4% - до 89,4 гривень (з 397,76 гривень до 447 гривень за літр 100% спирту).