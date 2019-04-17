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Минэкономразвития будет делать прогноз на три года

Новости » Экономика    17.04.2019 - 16:27
Минэкономразвития будет делать прогноз на три года
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Изменения произошли в связи с переходом на среднесрочное бюджетное планирование

Кабинет министров принял изменения в процесс разработки прогнозных документов в соответствии со среднесрочным бюджетным планированием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Как отметили в пресс-службе, постановление вводит в практику прогнозирование и бюджетирование ряд документов, в частности:

  • Прогноз экономического и социального развития Украины на 3 года (ранее разрабатывался на 1 год, а макропоказатели на 2 года);
  • Бюджетная декларация - на 3 года (вместо Основных направлений бюджетной политики на 1 год);
  • План деятельности главных распорядителей бюджетных средств на среднесрочный период 3 года

 прогноз на три года и бюджетная декларация на 3 года (что подается на изменение Основных направлений бюджетной политики) должны быть поданы на рассмотрение Правительству ежегодно до 15 мая, подлежат одобрению до 1 июня.

Напомним, в январе 2019 года Министерство финансов Украины обнародовало план мер по утверждению бюджетной декларации на три года в рамках среднесрочного бюджетного планирования.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря 2018 года Верховная рада одобрила введение трехлетнего бюджетного планирования. В Министерстве финансов, комментируя принятие закона, пояснили, что теперь все министерства и госучреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу.

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