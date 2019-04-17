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Мінекономрозвитку робитиме прогноз на три роки

Новини » Економіка    17.04.2019 - 16:27
Мінекономрозвитку робитиме прогноз на три роки
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Зміни відбулися через перехід на середньострокове бюджетне планування

Кабінет міністрів ухвалив зміни щодо розроблення прогнозних документів відповідно до середньострокового бюджетного планування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономрозивитку.

Як зазначили в прес-службі, постанова вводить у практику прогнозування та бюджетування низку документів, зокрема:

  • Прогноз економічного і соціального розвитку України на 3 роки (раніше розроблявся на 1 рік, а макропоказники на 2 роки);
  • Бюджетна декларація - на 3 роки (замість Основних напрямів бюджетної політики на 1 рік);
  • План діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на середньостроковий період 3 роки.

Відтепер прогноз на три роки та бюджетна декларація на 3 роки (що подається на зміну Основних напрямів бюджетної політики) мають бути подані на розгляд Уряду щороку до 15 травня, підлягають схваленню до 1 червня.

Нагадаємо, у січні 2019 року Міністерство фінансів України оприлюднило план заходів із затвердження бюджетної декларації на три роки у межах середньострокового бюджетного планування.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня 2018 року Верховна рада схвалила введення трирічного бюджетного планування. У Міністерстві фінансів, коментуючи прийняття закону, пояснили, що тепер всі міністерства і держустанови зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу.

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