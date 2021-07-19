В Минэкономики зафиксировали минимальный рост ВВП Украины на фоне обвала прошлого года

По предварительным оценкам Минэкономики, за январь-май 2021 года рост реального валового продукта Украины (ВВП) оценен на уровне 0,7%. Это произошло с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики .

"Вместе с тем такой рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. Это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшегося в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым отставанием развития строительства и сельского хозяйства", - говорится в документе.

Как отмечается в обзоре, рост во II квартале 2021 года составит около 6% (до II квартала 2020 года).

"В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание. Будет способствовать ускорению роста и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогу 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%", - говорится в сообщении.