У Мінекономіки зафіксували мінімальне зростання ВВП Україні на фоні обвалу минулого року

За попередніми оцінками Мінекономіки, за січень-травень 2021 року зростання реального валового продукту України (ВВП) оцінено на рівні 0,7%. Це відбулося з урахуванням низької бази порівняння минулого року та процесів вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки .

"Разом з тим таке зростання ВВП є дещо нижчим, ніж прогнозувалося раніше. Це зумовлено недооцінкою впливу фактора витратності, що сформувався внаслідок тиску з боку висхідного цінового тренду на світовому ринку, а також непрогнозованим відставанням розвитку будівництва та сільського господарства", - йдеться в документі.

Як зазначається в огляді, зростання у ІІ кварталі 2021 року становитиме близько 6% (до ІІ кварталу 2020 року).

"У подальшому очікуємо на те, що будівництво та сільське господарство у літні місяці компенсують відставання. Сприятиме пришвидшенню зростання і цінова кон’юнктура на зовнішніх сировинних ринках, що стане ключовою підтримкою діяльності вітчизняних експортерів. Як наслідок, за підсумком 2021 році зростання ВВП вийде на прогнозований рівень 4,1%", - йдеться в повідомленні.