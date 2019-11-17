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Минэкономики уволило почти полсотни руководителей госпредприятий, - Милованов

Новости » Политика     17.11.2019 - 15:11
Минэкономики уволило почти полсотни руководителей госпредприятий, - Милованов
Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Милованов отметил, что предприятия работают в штатном режиме

Министерство экономики уволило почти полсотни руководителей государственных предприятий и госслужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Тимофея Милованова в Facebook.

По словам Милованова, ведомство коллегиально приняло решение об увольнении 47 руководителей госпредприятий и государственных служащих категории "А". На все позиции были назначены исполняющие обязанности.

"Перезагрузка власти. На сегодня, Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории "А". На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс. Решения об увольнении принимаются коллегиально, всеми заместителями и мной", - написал он.

Милованов добавил, что сейчас все предприятия, где были уволены руководители, работают в обычном режиме. Однако он не рассказал, на каких именно госпредприятиях произошли изменения в руководстве.

Минэкономики уволило почти полсотни руководителей госпредприятий, - Милованов

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение количества госслужащих на 10%. Как рассказал премьер, в государственном бюджете на 2020 год заложено сокращение финансирования государственных чиновников на 10%.

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Новости Украины увольнениеТимофей МиловановМинистерство экономического развития и торговли
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