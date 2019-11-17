Мінекономіки звільнило майже півсотні керівників держпідприємств, - Милованов

Фото: Тимофій Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Милованов зазначив, що підприємства працюють у штатному режимі

Міністерство економіки звільнило майже півсотні керівників державних підприємств та держслужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки Тимофія Милованова в Facebook.

За словами Милованова, відомство колегіально ухвалило рішення про звільнення 47 керівників держпідприємств та державних службовців категорії "А". На всі позиції було призначено виконуючих обов'язки.

"Перезавантаження влади. На сьогодні, Міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств та держслужбовців категорії "А". На всі позиції у відповідності з законодавством призначається виконуючий обов'язки та відкривається конкурс. Рішення про звільнення приймаються колегіально, всіми заступниками та мною", - написав він.

Також Мілованов додав, що зараз всі підприємства, де було звільнено керівників, працюють у звичайному режимі. Однак він не розповів, на яких саме держпідприємствах відбулися зміни в керівництві.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував скорочення кількості держслужбовців на 10%. Як розповів прем'єр, у державний бюджет на 2020 рік закладено скорочення фінансування державних чиновників на 10%.