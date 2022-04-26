Минэкономики: турецкие компании заинтересованы в восстановлении торговых путей с Украиной

"По всем позициям ищем конкретные практические шаги, чтобы решить эти проблемы и возобновить работу максимального количества компаний в Украине", - сказала она.

По данным Свириденко, во встрече приняли участие руководители более 20 компаний из разных отраслей экономики, которые заинтересованы в восстановлении их работы в Украине.