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Минэкономики: турецкие компании заинтересованы в восстановлении торговых путей с Украиной

Фото: турецкие компании заинтересованы в восстановлении торговых путей с Украиной (facebook com / yulia svyrydenko)
Автор: Артем Горовенко

Турецкие компании заинтересованы в скорейшем восстановлении торговых путей с Украиной и решении операционных вопросов, связанных с военными действиями на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра экономики Юлию Свириденко после встречи с турецкими компаниями.

"По всем позициям ищем конкретные практические шаги, чтобы решить эти проблемы и возобновить работу максимального количества компаний в Украине", - сказала она.

По данным Свириденко, во встрече приняли участие руководители более 20 компаний из разных отраслей экономики, которые заинтересованы в восстановлении их работы в Украине.

Напомним, ранее Свириденко провела переговоры с министром торговли Турецкой Республики Мехметом Мушем по восстановлению морских поставок продукции с Украины в Турцию, а также по поставке турецкого оборудования для переработки продукции сельского хозяйства и нефтепродуктов.

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Министерство экономикиТурция