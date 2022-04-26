Мінекономіки: турецькі компанії зацікавлені у відновленні торгових шляхів з Україною

"Щодо усіх позицій шукаємо конкретні практичні кроки, щоб вирішити ці проблеми і відновити роботу максимальної кількості компаній в Україні", - сказала вона.

За даними Свириденко, у зустрічі взяли участь керівники понад 20 компаній з різних галузей економіки, які зацікавлені у відновленні їх роботи в Україні.