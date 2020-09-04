В Мінекономіки спрогнозували курс долара

Фото: долари (РБК-Україна)

До кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 гривень. Такий самий курс американської валюти передбачається і у 2021 році.

Про це в програмі "Право на владу" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ми ж навіть скорегували макропрогноз, тому що ми бачимо ситуацію - 27,8 гривні, здається, на цей рік і на наступний рік також, по пам'яті, цифри такі самі", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України не очікує суттєвих коливань курсу долара до гривні до кінця року, а в разі нестабільності НБУ втручатиметься в ситуацію на валютному ринку.

Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, в даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко обвалитися у разі політичної кризи або чергового локдауна через коронавірус.

Протягом осені 2020 року аналітики прогнозують поступову девальвацію гривні до долара. Курс очікується в межах від 27 до 30 гривень/долар.