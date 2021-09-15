В Минэкономики считают преждевременными разговоры о посткризисном оздоровлении в Украине

"В июле 2021 года почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали рост, который поддерживался ослаблением карантинных ограничений внутри страны и за ее пределами, более оптимистичными настроениями бизнеса в сочетании с эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года. Вместе с тем, о посткризисном оздоровлении экономики пока говорить рано", - говорится в публикации.

В Минэкономики напоминают, что падение ВВП Украины за январь-июль 2020 года составило 6,1%.

"Рисками для прогноза роста ВВП по итогам года на уровне около 4% остается частота, длительность и степень жесткости возможных новых карантинных ограничений, связанных с новыми мутациями коронавируса, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на ключевых для отечественного экспорта сырьевых рынках на фоне распространения новой волны в мире и обострения политических и экономических отношений между отдельными странами, усиление неплатежеспособности субъектов экономической деятельности, а также полноценный запуск "Северного потока - 2", что может сказаться на существенном отклонении ожидаемых значений показателей транзита", - говорится в документе.