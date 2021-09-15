У Мінекономіки вважають передчасними розмови про посткризове оздоровлення в Україні

За оцінкою Мінекономіки, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січень-липень 2021 року становило 2,1%. Це трохи більше, ніж за перші шість місяців року - 1,7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування міністерства.
"У липні 2021 року майже всі основні види економічної діяльності, окрім оптової торгівлі, продемонстрували зростання, яке підтримувалося послабленням карантинних обмежень всередині країни та поза її межами, більш оптимістичними настроями бізнесу у поєднанні з ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року. Разом з тим, про посткризове оздоровлення економіки наразі говорити зарано", - йдеться в публікації.
У Мінекономіки нагадують, що падіння ВВП України за січень-липень 2020 року становило 6,1%.
"Ризиками для прогнозу зростання ВВП за підсумками року на рівні близько 4% лишається частота, тривалість та ступінь жорсткості можливих нових карантинних обмежень пов’язаних з новими мутаціями коронавірусу, погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури на ключових для вітчизняного експорту сировинних ринках на тлі поширення нової хвилі у світі та загострення політичних і економічних відносин між окремими країнами, посилення неплатоспроможності суб’єктів економічної діяльності, а також повноцінний запуск "Північного потоку - 2", що може позначитися на суттєвому відхиленні очікуваних значень показників транзиту", - йдеться в документі.
Нагадаємо, у липні НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи. Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,8%.