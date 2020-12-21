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В Минэкономики решили проконсультироваться с бизнесом о коронакризисе и трудовом законодательстве

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 13:29
В Минэкономики решили проконсультироваться с бизнесом о коронакризисе и трудовом законодательстве
Фото: Министерство экономики (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины проводит опрос среди владельцев и руководителей бизнеса относительно модернизации трудового законодательства, мер по преодолению кризиса, вызванного COVID-19, и опыта взаимодействия с государственными органами в сфере труда и занятости.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Первый заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлии Свириденко отметила, что мнение украинских предпринимателей является чрезвычайно важным для Министерства и Правительства в целом, и призвала владельцев и руководителей предприятий пройти анонимный опрос до 24 декабря 2020 года.

"По опыту коммуникации с представителями бизнеса и экспертной среды мы хорошо знаем о трудностях, с которыми сталкиваются работодатели и работники при оформлении трудовых отношений из-за устаревшего законодательства и чрезмерной зарегулированности в сфере труда и занятости. Сейчас готовится ряд инициатив по модернизации трудового законодательства, и мы хотим услышать мнение предпринимателей по поводу некоторых из них", - добавила Свириденко.

С помощью опроса в Министерстве также планируют выяснить, как повлиял кризис, связанный с пандемией COVID-19, на бизнес и занятость, а также в каких мерах поддержки предприниматели нуждаются больше всего для преодоления его негативных последствий и сохранения рабочих мест.

Результаты опроса в Минэкономики обещают внимательно проанализировать и учесть при разработке нормативных актов и принятии важных для развития бизнеса решений.

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