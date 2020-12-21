У Мінекономіки вирішили проконсультуватися з бізнесом щодо коронакризи та трудового законодавства 

Фото: Міністерство економіки (УНІАН)

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України проводить опитування власників та керівників бізнесу щодо модернізації трудового законодавства, заходів із подолання кризи, викликаної COVID-19, та досвіду взаємодії з державними органами у сфері праці та зайнятості.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Перша заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко зазначила, що думка українських підприємців є надзвичайно важливою для Міністерства та уряду в цілому, і закликала власників та керівників підприємств пройти анонімне опитування до 24 грудня 2020 року.

"Із досвіду комунікації з представниками бізнесу та експертного середовища ми добре знаємо про труднощі, з якими стикаються роботодавці та працівники при оформленні трудових відносин через застаріле законодавство та надмірну зарегульованість у сфері праці та зайнятості. Наразі готується низка ініціатив щодо осучаснення трудового законодавства, і ми прагнемо почути думку підприємців з приводу деяких з них", - додала Свириденко.

За допомогою опитування у Міністерстві також планують з’ясувати, як вплинула криза, пов’язана з пандемією COVID-19, на бізнес та зайнятість та яких заходів підтримки підприємці потребують найбільше для подолання її негативних наслідків та збереження робочих місць.

Результати опитування в Мінекономіки обіцяють уважно проаналізувати та врахувати при розробці нормативних актів та ухваленні важливих для розвитку бізнесу рішень.