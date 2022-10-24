У Мінекономіки прогнозують, що на кінець року безробіття в Україні становитиме 30%

Повідомляється, що наразі одним із викликів для уряду є вирішення проблем із безробіттям, а саме – працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.

За словами першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко на V українсько-німецькому економічному форумі, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.

Міністр зазначила, що одним із викликів, які стоять перед Україною є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%. До кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.

"Для нас збереження нормального функціонування економіки – це завдання не менш важливе ніж отримання перемоги", – сказала Свириденко.