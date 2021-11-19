В Минэкономики прогнозируют рекордный экспорт зерна

Украина продолжает наращивать экспорт зерна на внешние рынки. В частности, в 2021/2022 маркетинговом году Украина намерена экспортировать более 60 млн тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Еще 10 лет назад вопрос пропускной способности украинских морпортов вызвал оживленные дискуссии, однако, за последние пять лет их мощность увеличилась с 49,3 млн тонн в 2016 году до 81,5 млн тонн в 2021-м году. Сектор морских перевозок действует без задержек, в то время как мы наблюдаем волатильность цен на железнодорожные перевозки", - цитирует Качку пресс-служба Минэкономики .

Отметим, по результатам 2019/2020 маркетингового года (июль 2019 года - июнь 2020 года) Украина установила рекорд по экспорту зерна. На внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

По прогнозу НБУ, в 2021 году в Украине ожидается очередной рекорд урожая зерновых и зернобобовых культур - 81 млн тонн. Это третий рекорд за последние четыре года. Соответственно, только рекордный урожай зерновых в этом году обеспечит 0,8 п.п. в рост реального ВВП в 2021 году.

Напомним, в 2021 году Украина установила рекорд по сбору ранних зерновых. На площади 10,2 млн га было намолочено 44,8 млн тонн зерна.