У Мінекономіки прогнозують рекордний експорт зерна

Україна продовжує нарощувати експорт зерна на зовнішні ринки. Зокрема, у 2021/2022 маркетинговому році Україна має намір експортувати понад 60 млн тон зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Ще 10 років тому питання пропускної здатності українських морпортів викликало жваві дискусії, однак, останні п’ять років їх потужність збільшилася - з 49,3 млн тон у 2016 році до 81,5 млн тон у 2021-му році. Сектор морських перевезень діє без затримок, в той час як ми спостерігаємо волатильність цін на залізничні перевезення", - цитує Качку прес-служба Мінекономіки .

Зазначимо, за результатами 2019/2020 маркетингового року (липень 2019 року - червень 2020 року) Україна встановила рекорд з експорту зерна. На зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тон зернових, зернобобових та борошна.

За прогнозом НБУ, у 2021 році в Україні очікується черговий рекорд урожаю зернових та зернобобових культур - 81 млн тон. Це третій рекорд за останні чотири роки. Відповідно, лише рекордний урожай зернових цього року забезпечить 0,8 в. п. у зростання реального ВВП у 2021 році.

Нагадаємо, у 2021 році Україна встановила рекорд із збору ранніх зернових. На площі 10,2 млн га було намолочено 44,8 млн тон зерна.