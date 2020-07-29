Минэкономики прогнозирует возобновление роста ВВП уже в следующем году

Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Экономика будет расти, но не восстановится до уровня 2019 года

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2021 году на 4,6%. После этого экономика вырастет на 4,3%, а в 2022 году и на 4,7% в 2023 году.

Соответствующий проект постановления "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы" содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля.

"В базовый сценарий прогноза на 2021-2023 годы заложено восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, которые ожидаются в 2020 году вследствие пандемии СОVІD-19 в мире", - говорится в пояснительной записке к проекту.

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

Также ожидается рост потребительских цен (декабрь к декабрю) на 7,3% в 2021 году, на 6,2% в 2020 году и 5,3% в 2020 году.

Напомним, согласно действующему макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%.

Отметим, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.