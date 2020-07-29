ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Мінекономіки прогнозує відновлення зростання ВВП вже у наступному році

Київ, Середа 29 липня 2020 10:40
Мінекономіки прогнозує відновлення зростання ВВП вже у наступному році
Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Економіка зростатиме, але не відновиться до рівня 2019 року

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у 2021 році на 4,6%. Після цього економіка зросте на 4,3% а у 2022 році та на 4,7% у 2023 році.

Відповідний проект постанови "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки" міститься у порядку денному засідання Кабміну на 29 липня.

"До базового сценарію прогнозу на 2021-2023 роки закладено відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, що очікуються у 2020 році внаслідок пандемії СОVІD-19 у світі", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

За базовим сценарієм, прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% у 2023 році.

Також очікується зростання споживчих цін (грудень до грудня) на 7,3% у 2021 році, на 6,2% у 2020 році та 5,3% у 2020 році.

Нагадаємо, згідно з чинним макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%.

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ВВПекономікаМіністерство економічного розвитку і торгівлі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся