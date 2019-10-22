Минэкономики прогнозирует минимальное ускорение роста ВВП в этом году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает ускорение роста экономики в 2019 году до 3,5%. Об этом на брифинге сказал заместитель главы ведомства Сергей Николайчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнил замминистра, обновленный макропогноз министерства доложен быть утвержден Кабинетом министров до конца октября 2019 года.

"Мы ожидаем небольшое ускорение в сравнении с прошлым годом. Если в прошлом году, ВВП вырос на 3,3%, в этом году мы ожидаем рост на 3,5%", - сказал он.

Николайчук считает, что рост экономики Украины обеспечен правильной фискальной и монетарной политикой в последние годы, которая обеспечила "стабильное макроэкономическое основание для экономического роста". Также по его словам, наблюдается доверие потребителей и инвесторов.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено подать обновленный макропрогноз на утверждение Кабмина до конца октября 2019 года. В прогнозе будет заложен рост ВВП Украины в 2020 год на уровне 3,7%.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.