UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минэкономики прогнозирует инфляцию 8% по итогам 2021 года

Автор: РБК-Украина

В украинском правительстве прогнозируют, что по итогам 2021 года уровень инфляции составит 8%. При этом экономика вырастет на 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра экономики Украины Алексея Любченка на форуме "Украина 30".

"С начала 2020 года украинская экономика оказалась в новой системе координат, связанных с глобальной пандемией COVID-19. Мы понимаем, что уже сейчас стремительно происходит формирование новой глобальной "постковидной" мировой экономики. Ей будут присущи новые балансы сил, будут сформированы новые центры экономического, цифрового и технологического воздействия", - отметил он.

По его словам, для Украины этот и следующий годы будут годами восстановительного роста.

"Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%, будет сохранена ценовая и валютно-курсовая стабильность", - добавил министр.

Отметим, в мае 2021 года инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила все прогнозы, но НБУ ожидает значительное замедление инфляции этой осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВПэкономикаинфляция