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Минэкономики прогнозирует инфляцию 8% по итогам 2021 года

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Киев, Среда 07 июля 2021 17:01
Минэкономики прогнозирует инфляцию 8% по итогам 2021 года Фото: министр экономики Алексей Любченко (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: РБК-Украина

В украинском правительстве прогнозируют, что по итогам 2021 года уровень инфляции составит 8%. При этом экономика вырастет на 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра экономики Украины Алексея Любченка на форуме "Украина 30".

"С начала 2020 года украинская экономика оказалась в новой системе координат, связанных с глобальной пандемией COVID-19. Мы понимаем, что уже сейчас стремительно происходит формирование новой глобальной "постковидной" мировой экономики. Ей будут присущи новые балансы сил, будут сформированы новые центры экономического, цифрового и технологического воздействия", - отметил он.

По его словам, для Украины этот и следующий годы будут годами восстановительного роста.

"Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%, будет сохранена ценовая и валютно-курсовая стабильность", - добавил министр.

Отметим, в мае 2021 года инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила все прогнозы, но НБУ ожидает значительное замедление инфляции этой осенью.

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