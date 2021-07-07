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Мінекономіки прогнозує інфляцію 8% за підсумками 2021 року

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Київ, Середа 07 липня 2021 17:01
Мінекономіки прогнозує інфляцію 8% за підсумками 2021 року Фото: міністр економіки Олексій Любченко (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: РБК-Україна

В українському уряді прогнозують, що за підсумками 2021 року рівень інфляції складе 8%. При цьому економіка зросте на 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра, міністра економіки України Олексія Любченка на форумі "Україна 30".

"З початку 2020 року українська економіка опинилася в новій системі координат, пов'язаних з глобальною пандемією COVID-19. Ми розуміємо, що вже зараз стрімко відбувається формування нової глобальної "постковідної" світової економіки. Їй будуть притаманні нові баланси сил, будуть сформовані нові центри економічного, цифрового і технологічного впливу", - зазначив він.

За його словами, для України цей і наступний роки будуть роками відновлювального зростання.

"Ми прогнозуємо близько 4% зростання економіки, реальної економіки в цьому році. Інфляція залишиться в межах прогнозованих тенденцій - до 8%, буде збережена цінова і валютно-курсова стабільність", - додав міністр.

Відзначимо, в травні 2021 року інфляція зросла до 9,5% в річному вимірі і перевищила всі прогнози, але НБУ очікує значне уповільнення інфляції цієї осені.

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