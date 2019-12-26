Минэкономики прогнозирует дальнейшее падение промпроизводства

В І квартале 2020 года ожидается продолжение негативной динамики в промышленности Украины. Об этом свидетельствуют расчеты Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Однако отдельные виды деятельности будут испытывать положительное влияние от введения в действие новых производственных мощностей, улучшения внешней конъюнктуры на сталь перед новым строительным сезоном, увеличения сырьевой базы со стороны с/х (урожай семян подсолнечника), постепенного решения логистических проблем, отмечается в комментарии.

Как напомнили в Минэкономики, в ноябре в промышленности падение производства углубилось до 7,5% г/г ("минус" 5,0% в октябре 2019 года).

"В противовес ожиданиям ухудшилась ситуация в добывающей промышленности, машиностроении, поставках электроэнергии, газа и пара - виды промышленной деятельности с наибольшим отрицательным вкладом", - говорится в документе.

По данным Минэкономики, если ранее падение производства объяснялось действием отдельных факторов, таких как нестабильные заказы на внутреннем рынке, остановка части производственных мощностей на отдельных метпредприятиях из-зза проведения ремонта, теплые погодные условия (энергетика), сохранение логистических проблем на железнодорожном транспорте (сложности отгрузки продукции ГМК), неблагоприятная внешняя конъюнктура (металлургия), то сейчас углубление падения, которое продолжается шестой месяц подряд, охватило уже почти все виды промышленности (положительные результаты показали только химическое производство, производство мебели и ремонт и монтаж оборудования).

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"Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как недостаток спроса, что сочетается с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность отечественных производителей", - говорится в сообщении.

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Напомним, объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%. По данным Госстата, за январь-ноябрь зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.

Как сообщало РБК-Украина, индикатор деловой уверенности в промышленности в IV квартале 2019 года снизился по сравнению с III кварталом года на 1,3 п. п. и составляет минус 5,6%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,5 п.п. и составляет минус 5,1%.