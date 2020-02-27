Минэкономики предлагает потратить 90 миллиардов на бюджетную поддержку бизнеса

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформировало бюджетную декларацию на 2021-2023 годы, в которой предложило выделить на эти годы более 90 млрд грн на поддержку частного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минекономики.

По годам сумма господдержки составляет: 26 млрд грн на 2021 год, 31 млрд грн на 2022 год, 33 млрд грн на 2023 год.

Сельское хозяйство. Сумма поддержки для увеличения объема сельскохозяйственной продукции, развития предприятий агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности и стабильности рынков на следующие три года в целом составляет 45,52 млрд грн. и распределяется по следующим направлениям:

Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей - 40,9 млрд грн

Фонд частичного гарантирования кредитов - 3,12 млрд грн

Кредиты фермерским хозяйствам - 1,5 млрд грн

Экспорт. Сумма поддержки, которая позволит повысить экспортный потенциал страны, в целом 12,41 млрд. грн:

Поддержка и продвижение экспорта - 410 млн грн

Экспортно-кредитное агентство - 6,0 млрд грн

Компенсация процентов по кредитам экспортеров - 6,0 млрд грн

Промышленность. По разным направлениям планируется выделить более 32,65 млрд грн, в частности:

Развитие авиастроения - 16,9 млрд грн

Компенсация кредитов за приобретение производственного оборудования - 6,0 млрд грн

Софинансирование проектов смарт-специализация регионов - 6,75 млрд грн

Создание Фонда энергоэффективности в промышленности - 3,0 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины начало подготовку Бюджетной декларации на 2021-2023 годы и государственного бюджета на 2021 год.

Напомним, Министерство развития экономики, Национальный банк Украины и Министерство социальной политики до 2 марта 2020 года должны предоставить Министерству финансов предварительные данные по макропрогноза на 2021-2023 годы.