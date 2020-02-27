Минэкономики предлагает потратить 90 миллиардов на бюджетную поддержку бизнеса

В течение трех лет за средства налогоплательщиков профинансируют промышленность, сельское хозяйство и экспорт
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформировало бюджетную декларацию на 2021-2023 годы, в которой предложило выделить на эти годы более 90 млрд грн на поддержку частного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минекономики.
По годам сумма господдержки составляет: 26 млрд грн на 2021 год, 31 млрд грн на 2022 год, 33 млрд грн на 2023 год.
Сельское хозяйство. Сумма поддержки для увеличения объема сельскохозяйственной продукции, развития предприятий агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности и стабильности рынков на следующие три года в целом составляет 45,52 млрд грн. и распределяется по следующим направлениям:
Экспорт. Сумма поддержки, которая позволит повысить экспортный потенциал страны, в целом 12,41 млрд. грн:
Промышленность. По разным направлениям планируется выделить более 32,65 млрд грн, в частности:
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины начало подготовку Бюджетной декларации на 2021-2023 годы и государственного бюджета на 2021 год.
Напомним, Министерство развития экономики, Национальный банк Украины и Министерство социальной политики до 2 марта 2020 года должны предоставить Министерству финансов предварительные данные по макропрогноза на 2021-2023 годы.