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Минэкономики предлагает потратить 90 миллиардов на бюджетную поддержку бизнеса

Новости » Экономика     27.02.2020 - 12:01
Минэкономики предлагает потратить 90 миллиардов на бюджетную поддержку бизнеса
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В течение трех лет за средства налогоплательщиков профинансируют промышленность, сельское хозяйство и экспорт

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформировало бюджетную декларацию на 2021-2023 годы, в которой предложило выделить на эти годы более 90 млрд грн на поддержку частного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минекономики.

По годам сумма господдержки составляет: 26 млрд грн на 2021 год, 31 млрд грн на 2022 год, 33 млрд грн на 2023 год.

Сельское хозяйство. Сумма поддержки для увеличения объема сельскохозяйственной продукции, развития предприятий агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности и стабильности рынков на следующие три года в целом составляет 45,52 млрд грн. и распределяется по следующим направлениям:

  • Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей - 40,9 млрд грн
  • Фонд частичного гарантирования кредитов - 3,12 млрд грн
  • Кредиты фермерским хозяйствам - 1,5 млрд грн

Экспорт. Сумма поддержки, которая позволит повысить экспортный потенциал страны, в целом 12,41 млрд. грн:

  • Поддержка и продвижение экспорта - 410 млн грн
  • Экспортно-кредитное агентство - 6,0 млрд грн
  • Компенсация процентов по кредитам экспортеров - 6,0 млрд грн

Промышленность. По разным направлениям планируется выделить более 32,65 млрд грн, в частности:

  • Развитие авиастроения - 16,9 млрд грн
  • Компенсация кредитов за приобретение производственного оборудования - 6,0 млрд грн
  • Софинансирование проектов смарт-специализация регионов - 6,75 млрд грн
  • Создание Фонда энергоэффективности в промышленности - 3,0 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины начало подготовку Бюджетной декларации на 2021-2023 годы и государственного бюджета на 2021 год.

Напомним, Министерство развития экономики, Национальный банк Украины и Министерство социальной политики до 2 марта 2020 года должны предоставить Министерству финансов предварительные данные по макропрогноза на 2021-2023 годы.

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Новости Украины Министерство экономического развития и торговлибюджет
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