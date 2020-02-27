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Мінекономіки пропонує витратити 90 мільярдів на бюджетну підтримку бізнесу

Новини » Економіка     27.02.2020 - 12:01
Мінекономіки пропонує витратити 90 мільярдів на бюджетну підтримку бізнесу
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Упродовж трьох років за кошти платників податків профінансують промисловість, сільське господарство та експорт

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства сформувало бюджетну декларацію на 2021-2023 роки, в якій запропонувало виділити на ці роки понад 90 млрд грн на підтримку приватного бізнесу. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

По роках сума держпідтримки становить: 26 млрд грн на 2021 рік, 31 млрд грн на 2022 рік, 33 млрд грн на 2023 рік.

Сільське господарство. Сума підтримки для збільшення обсягу сільськогосподарської продукції, розвитку підприємств агропромислового комплексу та забезпеченню продовольчої безпеки і стабільності ринків на три наступні роки загалом складає 45,52 млрд грн. і розподіляється по наступних напрямках:

  • Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників - 40,9 млрд грн
  • Фонд часткового гарантування кредитів - 3,12 млрд грн
  • Кредити фермерським господарствам - 1,5 млрд грн

Експорт. Сума підтримки, що дозволить підвищити експортний потенціал країни, загалом 12,41 млрд. грн:

  • Підтримка та просування експорту - 410 млн грн
  • Експортно-кредитне агентство - 6,0 млрд грн
  • Компенсація відсотків по кредитах експортерів - 6,0 млрд грн

Промисловість. За різними напрямками планується виділити загалом понад 32,65 млрд грн, зокрема:

  • Розвиток авіабудування - 16,9 млрд грн
  • Компенсація кредитів за придбання виробничого обладнання - 6,0 млрд грн
  • Співфінансування проектів смарт-спеціалізація регіонів - 6,75 млрд грн
  • Створення Фонду енергоефективності у промисловості - 3,0 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України розпочало підготовку Бюджетної декларації на 2021-2023 роки та державного бюджету на 2021 рік.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, Національний банк України та Міністерство соціальної політики до 2 березня 2020 року повинні надати Міністерству фінансів попередні дані щодо макропрогнозу на 2021-2023 роки.

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