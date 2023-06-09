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У Мінекономіки повідомили про початок зростання ВВП України

Фото: економіка України почала зростати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Держстат зафіксував зростання реального валового внутрішнього продукту України у першому кварталі 2023 року по відношенню до четвертого кварталу 2022 року. Сезонно скоригований показник зростання становив 2,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

У прес-службі повідомили, за даними Держстату за підсумком І-го кварталу 2023 року у річному вимірі падіння ВВП становило 10,5%. Це значно краще ніж попередні оцінки Мінекономіки (мінус 14,1%).

"Такі дані свідчать про те, що економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалось раніше", - сказала перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як зазначили в міністерстві, військова агресія продовжує формувати нові шоки та випробування. Спостерігалась затримка роботи зернового коридору, експортери відчували на собі обмежувальні заходи з боку країн сусідів на імпорт та транзит українських сільськогосподарських товарів, до них додаються наразі наслідки терористичного акту - руйнування Каховської ГЕС.

Прогнози на 2023 рік

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладений до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з тих пір не змінювався.

У квітні НБУ покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році з 0,3% до 2,0%. Із наступного року відновлення економіки пришвидшуватиметься завдяки зниженню безпекових ризиків та повоєнній відбудові.

Водночас МВФ прогнозує зростання економіки України у 2023 році на 1-3%. ЄБРР прогнозує зростання на 1%, Світовий банк - на 0,5%. Усі міжнародній організації відзначають високу невизначеність щодо прогнозів.

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