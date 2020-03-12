Минэкономики планирует усилить борьбу с нелегальным оборотом табака

В Министерстве экономики предложили отказаться от резкого повышения акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева, чтобы не провоцировать рост теневого рынка. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заседание рабочей группы при министерстве во вторник, 11 марта, относительно выполнения положений Меморандума о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий.

В работе группы приняли участие заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, представители СБУ, Антимонопольного комитета, народные депутаты, табачных компаний.

По словам Панаиотиди, сейчас чрезвычайно возрастает актуальность внедрения производителями табачных изделий действенных механизмов выявления недобросовестных контрагентов. Также участники рабочей группы большое внимание уделили вопросу формирования более прогнозируемой налоговой и акцизной политики, что является залогом более прозрачных правил игры на табачном рынке.

В свою очередь, представитель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул предложил вместо повышения акцизов на ТИЭНы (табакосодержащие изделия для электрического нагрева) в 4 раза, как это предусмотрено в принятом законе №1210 - ввести переходный период на несколько лет, чтобы бизнес - в т.ч. малый бизнес смог адаптироваться.

"Не должно быть резкого повышения акцизов - сразу в 4 раза, как предлагается, например, для систем электронного нагревания табака. Тем более, что такие системы считаются более безопасными в сравнении с обычными сигаретами. Это ударит, в том числе по малому и среднему бизнесу, для которого 80% продаж - это табачная продукция", - объясняет Ганул.

Схожей позиции придерживаются и в ассоциации “Укртютюн”. Ассоциация в своем официальном письме от 20 февраля 2020 г. в Минэкономики и Министерства финансов предложила план постепенного повышения акцизных ставок на ТИЭНы. В частности, с 2021 по 2025 г. - на 35% ежегодно и с 2026 по 2030 г. - на 10% ежегодно.

По подсчетам “Укртютюн”, такой план повышения акцизов на ТИЭНы уже в 2021 году увеличит поступления в госбюджет на 1 млрд грн, по сравнению с запланированным на 2020 год.

В то же время, в случае упомянутого существенного повышения акцизов на ТИЭНы - в 4 раза, их цена в Украине станет выше чем в Молдове (разница в цене за 1 коробку ТИЭН в сравнении с прогнозируемой новой цене в Украине - 670 долларов), Белоруссии (разница - 750 долларов), России (540 долларов).

Чтобы предотвратить дополнительной тенизации табачного рынка, предложения по плану постепенного повышения акцизов на ТИЭНы будут переданы на рассмотрение Кабинета Министров Украины, а также в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как писало РБК-Украина, ранее в ассоциации "Укртютюн" призвали президента ветировать закон об фиксированную наценку на табачные изделия.