У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України в умовах нестачі електроенергії та мобілізації

У травні 2024 року посилилася дія таких негативних чинників як інтенсивність бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів, що насамперед вплинуло на скорочення виробництва і споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки .

У підсумку за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,7% [±1%]. Ця оцінка наведена з урахуванням оперативної оцінки Держстату щодо зростання реального ВВП на 6,5% у І кварталом 2024 року порівняно з І кварталом 2023 року, що вище, ніж попередньо оцінювалося Мінекономіки (зростання на 4,5%).

За оцінками Мінекономіки негативні чинники, зокрема зменшення виробництва електроенергії та її дефіцит, переважили баланс впливу на ВВП.

Нагадаємо, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році - 2,7%. План розміру бюджетних видатків на безпеку та оборону свідчить про те, що в уряді очікують продовження війни у 2025 році та її закінчення у 2026 році.

За базовим сценарієм МВФ війна закінчиться у 2024 році, після чого у наступному році економіка України швидко зростатиме.