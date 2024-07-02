ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України в умовах нестачі електроенергії та мобілізації

Україна, Вівторок 02 липня 2024 09:01
UA EN RU
У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України в умовах нестачі електроенергії та мобілізації Фото: економіка пригальмувала (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2024 року посилилася дія таких негативних чинників як інтенсивність бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів, що насамперед вплинуло на скорочення виробництва і споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки.

"Значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників додатково ускладнювали економічну діяльність підприємств", - йдеться в повідомленні.

За оцінками Мінекономіки негативні чинники, зокрема зменшення виробництва електроенергії та її дефіцит, переважили баланс впливу на ВВП.

У підсумку за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,7% [±1%]. Ця оцінка наведена з урахуванням оперативної оцінки Держстату щодо зростання реального ВВП на 6,5% у І кварталом 2024 року порівняно з І кварталом 2023 року, що вище, ніж попередньо оцінювалося Мінекономіки (зростання на 4,5%).

У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України в умовах нестачі електроенергії та мобілізації

Нагадаємо, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році - 2,7%. План розміру бюджетних видатків на безпеку та оборону свідчить про те, що в уряді очікують продовження війни у 2025 році та її закінчення у 2026 році.

За базовим сценарієм МВФ війна закінчиться у 2024 році, після чого у наступному році економіка України швидко зростатиме.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВВП Міністерство економіки
NEWS
Орбан у Києві. Усі подробиці візиту прем'єра Угорщини до України
Орбан у Києві. Усі подробиці візиту прем'єра Угорщини до України
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро