У Мінекономіки оцінили втрати ВВП України за підсумками 2022 року

Падіння валового внутрішнього продукту України у 2022 році складе 32%. У наступному році прогнозується зростання на 3,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко .

"За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось в кінці лютого - не більше 32%", - сказала вона та додала, що на наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%.

За її словами, зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету. Враховуючи фактор війни, руйнування підприємств, виїзд частини працездатних українців за кордон Україні все одно вдається забезпечувати 50% надходжень до бюджету власними зусиллями. Інші 50% - допомога міжнародних партнерів.