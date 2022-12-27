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В Минэкономики оценили потери ВВП Украины по итогам 2022 года

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Украина, Вторник 27 декабря 2022 11:28
В Минэкономики оценили потери ВВП Украины по итогам 2022 года Фото: первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение валового внутреннего продукта Украины в 2022 году составит 32%. В будущем году прогнозируется рост на 3,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко .

"По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы по падению экономики, чем предполагалось в конце февраля - не более 32%", - сказала она и добавила, что на следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%.

По ее словам, рост украинской экономики также зависит от уровня занятости населения и, соответственно, наполнения бюджета. Учитывая фактор войны, разрушение предприятий, выезд части трудоспособных украинцев за границу Украине все равно удается обеспечивать 50% поступлений в бюджет собственными усилиями. Остальные 50% - помощь международных партнеров.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует небольшой экономический рост в Украине в 2023 году на уровне 1,0%. Прогноз падения ВВП Украины в 2022 году улучшен до 33,0% по сравнению с ожидавшимися в октябре 35,0%.

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