В Минэкономики оценили потери ВВП Украины по итогам 2022 года

Падение валового внутреннего продукта Украины в 2022 году составит 32%. В будущем году прогнозируется рост на 3,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко .

"По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы по падению экономики, чем предполагалось в конце февраля - не более 32%", - сказала она и добавила, что на следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%.

По ее словам, рост украинской экономики также зависит от уровня занятости населения и, соответственно, наполнения бюджета. Учитывая фактор войны, разрушение предприятий, выезд части трудоспособных украинцев за границу Украине все равно удается обеспечивать 50% поступлений в бюджет собственными усилиями. Остальные 50% - помощь международных партнеров.